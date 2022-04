Bologna, Medel ci sarà contro l’Inter: ricorso accolto

Gary Medel sarà a disposizione del Bologna contro l’Inter. La corte sportiva d’appello ha accolto il ricorso

Gary Medel sarà a disposizione del Bologna nel recupero di domani contro la sua ‘ex’ Inter. Ridotta la squalifica dopo la chiacchieratissima espulsione contro la Juventus. Ecco il comunicato della corte sportiva d’appello nazionale.

Aprile 2022;

udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e

sentito l’arbitro;

ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della

decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di

gara commutandola in 1 (una) giornata effettiva di gara oltre l’ammenda di € 5.000,00

(cinquemila/00). Restano confermate l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00

(cinquemila/00).