Bologna, Dominguez: «La gara col Milan ci ha fatto svoltare»

Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, è tornato a parlare del pareggio contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, è tornato a parlare del pareggio ottenuto contro il Milan:

«Il Bologna mi è mancato, ora a poco a poco voglio riprendermi tutto in queste sette gare finali. Qualcosa in noi è cambiato dallo 0-0 a San Siro contro il Milan. Siamo stati una squadra forte, resistente, propositiva: l’umore è migliorato e ci ha aiutato anche a battere la Sampdoria. Con la Juventus faremo la nostra gara, come sempre. E per l’anno prossimo il salto di qualità è più che possibile».