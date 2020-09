Bodo/Glimt, Hauge sbaglia un rigore nella vittoria contro il Valerenga

Il Bodo/Glimt ha sconfitto per 2-0 il Valerenga in campionato. Salta all’occhio però il rigore sbagliato da Hauge

Non smette di vincere il Bodo/Glimt in campionato, confermandosi sempre più prima classificata in solitaria. I norvegesi hanno sconfitto per 2-0 il Valerenga: decisive le reti, entrambe nel primo tempo, di Junker e Zinckernagel.

Un particolare salta però all’occhio, soprattutto dei tifosi rossoneri: Jens Petter Hauge ha infatti fallito un calcio di rigore ad inizio ripresa. Sul giovane talento è forte l’interesse del Milan, che nelle prossime ore potrebbe imprimere un’accelerata decisiva sulla trattativa con il club.