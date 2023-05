Boban: «Euroderby? L’Inter è stata nettamente superiore». Le parole dell’ex calciatore rossonero sulla differenza con l’anno scorso

Boban ha parlato del Milan ai microfoni della Milano Football Week. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Non voglio entrare nelle cose tattiche, l’importante è essere concentrati per cercare un miracolo dal primo al 90′. Non bisogna essere super tattici e capire di calcio per capire che l’Inter è stata nettamente superiore. Il derby è una partita strana, se il Milan fa un gol presto può succedere di tutto. Mi sarebbe piaciuto essere in campo? Io sono malato di pallone, ma non ce la faccio più»