BMW Milan, insieme per l’inclusione: al via “Bmw in Tour” con Insuperabili. I dettagli dell’iniziativa

BMW Milan, bellissima iniziativa all’insegna dell’Inclusione: al via BMW in Tour con Insuperabili. Di seguito tutti i dettagli

Il Corriere della Sera riporta oggi l’importante partnership sociale tra il Milan e la casa automobilistica tedesca BMW. I due colossi fanno squadra per sostenere l’iniziativa “BMW in Tour”, un progetto di inclusione nato dalla collaborazione tra la Fondazione EcoEridania Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW.

Insuperabili è una società che promuove lo sport per persone con disabilità intellettiva e relazionale. Ieri a Casa Milan è stata presentata la terza edizione del Tour, che si snoderà in 15 tappe in tutta Italia.

L’iniziativa prevede momenti formativi e partite a squadre miste tra gli atleti e i dipendenti delle concessionarie, culminando in una finale nazionale a giugno in un centro sportivo del Milan.

Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, ha commentato: «Per noi lo sport è simbolo di unione e di inclusione, siamo fieri di sostenere il progetto».