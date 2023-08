MN24 – Retroscena sul black out a San Siro in Milan Torino: cos’è successo davvero

Come appreso dalla nostra redazione, il black-out di ieri a San Siro tra Milan e Torino ha colpito tutta la città di Milano

Il black out di ieri sera durante Milan-Torino ha coinvolto tutto il quartiere di San Siro e dunque non si tratta di un tema legato solo allo stadio.

Quattro minuti in tutto durante i quali, grazie all’attivazione dei generatori d’emergenza, sono stati garantiti tutti i livelli di illuminazione per lo stadio, sia per la sicurezza delle persone sugli spalti sia per il normale svolgimento della gara.