Birindelli: «Lo scudetto lo vincerà chi starà in condizioni psicofisiche migliori»

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha analizzato la corsa scudetto tra Milan, Napoli e Inter. Le sue parole

Intervistato in esclusiva da juventunews24, Alessandro Birindelli ha parlato della lotta scudetto:

«Si per lo scudetto è lo stesso discorso, vincerà chi avrà più capacità di resistere allo stress, alle fatiche e alle tensioni, chi avrà la rosa nelle migliori condizioni psicofisiche in questo finale di stagione. La Juve purtroppo non è più in corsa, che crollino tre squadre insieme a questo punto è impossibile».

