Bilancio Milan, grande soddisfazione in casa rossonera! Ricavi da urlo per il Diavolo, i numeri non mentono

Bilancio Milan, c’è grande soddisfazione in casa rossonera per i numeri emersi dall’approvazione avvenuta nella giornata di ieri

La giornata di ieri ha segnato un altro traguardo storico per l’AC Milan. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio, che ha registrato un utile per il terzo anno consecutivo.

Questa mattina, l’operato economico del club rossonero è stato elogiato con grande enfasi da Il Corriere dello Sport, che ha titolato in modo suggestivo: «Numeri diabolici». Il quotidiano ha messo in risalto la performance finanziaria del Milan negli ultimi 36 mesi.

Bilancio Milan, record storico di ricavi

Il dato che più ha impressionato la stampa e gli analisti è l’entità dei ricavi. Il Corriere dello Sport sottolinea che i «ricavi complessivi giunti a 494,5 milioni». Questa cifra non è solo un risultato eccellente, ma rappresenta il «terzo record di fila», un segnale inequivocabile della straordinaria crescita economica del club sotto la gestione attuale.

L’utile consolidato, che ammonta a 3 milioni di euro, unito al record di ricavi, testimonia l’efficacia della visione di lungo periodo della proprietà RedBird. La capacità di generare profitti, aumentare il fatturato e, contemporaneamente, mantenere il progetto sportivo ad alti livelli, pone il Milan in una posizione di assoluta solidità finanziaria.

Questo percorso virtuoso non solo garantisce stabilità al club, ma lo pone ai vertici del calcio italiano per efficienza e sostenibilità economica, un modello sempre più raro nel panorama calcistico moderno.

