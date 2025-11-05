Connect with us

News

Bilancio Milan, arriva il comunicato ufficiale dopo l'approvazione odierna: grande soddisfazione in casa rossonera

News

Scaroni frena sul ritorno di Galliani: «Non ho nessuna novità». RedBird valuterà un ruolo esterno. Le ultime

Calciomercato News

Calciomercato Milan, l'affare Morata genera minusvalenza. L'acquisto estivo registrato a 17 milioni e caricato interamente sul bilancio 2024/25

News

Campagna abbonamenti Milan: tutti i numeri ufficiali della stagione 2024/2025. Il dettaglio in casa rossonera

Calciomercato News

Mercato Milan, retroscena Jashari: il centrocampista svizzero era stato vicinissimo ad un altro top club italiano prima dell'arrivo in rossonero

News

Bilancio Milan, arriva il comunicato ufficiale dopo l’approvazione odierna: grande soddisfazione in casa rossonera

Milan news 24

Published

2 minuti ago

on

By

Cardinale

Bilancio Milan, dopo l’approvazione odierna è arrivato il comunicato ufficiale del club: grande soddisfazione in casa rossonera

L’AC Milan ha presentato oggi all’Assemblea degli Azionisti i risultati del Bilancio consolidato al 30 giugno 2025. Nella stagione del suo 125° Anniversario, il Club registra per la prima volta nella sua storia moderna il terzo utile di bilancio consecutivo, con un risultato consolidato positivo di 3 milioni di euro.

Il Club raggiunge anche un nuovo record assoluto di ricavi per il terzo anno consecutivo, attestandosi a quota 494,5 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto alla stagione 2023/24.

Bilancio Milan, motori della crescita e investimenti sportivi

Questa «nuova accelerazione» è in linea con la visione di lungo periodo della proprietà RedBird. La crescita è sospinta dai ricavi commerciali, che salgono a 152,3 milioni totali (+6%), e dai proventi audiovisivi e media, in aumento di 1,9 milioni. Un contributo cruciale è dato dai ricavi da gestione dei diritti dei calciatori, in crescita del 30,6% (41,89 milioni solo con Reijnders), che ha supportato un incremento degli investimenti lordi sui calciatori, superando i 250 milioni di euro nelle ultime due stagioni. Il patrimonio netto consolidato si rafforza a 199 milioni di euro.

Nuovo stadio e sostenibilità

Il progetto per il nuovo stadio ha vissuto un «passaggio storico e decisivo» con la definizione dell’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro. La expertise di RedBird e la caratura degli studi Foster + Partners e MANICA sono attese per un progetto «unico e all’avanguardia».

Infine, il Milan ribadisce l’impegno sociale presentando, per la prima volta tra i club italiani, il suo Report di Sostenibilità 2024/25 in allineamento con il Bilancio consolidato. Il Report include una policy innovativa a tutela della maternità delle tesserate rossonere.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.