Biglietti Supercoppa Milan Inter: info e prezzi per la partita in programma in Arabia Saudita a Riyadh

Si avvicina la Supercoppa tra Milan e Inter in programma a Riyadh (Arabia Saudita) mercoledì 18 gennaio 2023, con inizio alle ore 22.00 (ora locale). Sela Sport, partner per l’organizzazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023, metterà in vendita dal 7 dicembre 2022 i biglietti.

Tabella dei prezzi

Categoria 1:113 euro

Categoria 2: 95 euro

Categoria 2 up: 82 euro

Categoria 3 Nord: 30 euro

Categoria 3 Sud: 30 euro

Silver: 759 euro

Gold: 1265 euro