Biglietti Bologna Milan: info e dettagli per l’acquisto

L’inizio delle Serie A 2023-24 si avvicina. Ecco tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per Bologna Milan

Ecco tutte le info per la vendita dei biglietti per il settore ospiti per Bologna-Milan, match valido per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 21 agosto 2023:

Saranno in vendita dalle ore 10 del 07/08.

L’ingresso del settore ospiti (Curva Ospiti) è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana). I cancelli apriranno circa tre ore prima del fischio di inizio.

La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e il suo proseguimento con cambio di denominazione (Via Don L. Sturzo).

Limitazioni alla vendita

Fino alla riunione dell’Osservatorio, i residenti nella regione Lombardia potranno acquistare unicamente la curva ospiti e solo con Fidelity del Milan.