Biasin sul Milan: «Li vedo scarichi, non corre nessuno». Le parole del giornalista dopo il derby

Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di “Tutti convocati” su Radio 24 del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Mai vista una cosa del genere, il Milan che si consegna così all’avversario non era prevedibile, non me lo aspettavo. Per me hanno sbagliato qualcosa a livello di preparazione, li vedo scarichi, non corre nessuno».