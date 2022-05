Biasin: «Se il Milan vincesse lo scudetto sarebbe un impresa». Le parole del giornalista nerazzurro

Fabrizio Biasin ha parlato di Milan su TMW. Ecco le parole del giornalista di fede nerazzurra:

«Ho sentito dire che il Milan sia vicino all’impresa perché, sì, diciamolo, scudetto significherebbe impresa firmata da Pioli e dai suoi ragazzi. A inizio stagione pochi prevedevano i rossoneri così in alto in classifica, anzi pochissimi. E invece eccoli lì. Il loro punto di forza non è lo strapotere tecnico, semmai l’umiltà unita alla resistenza e alla capacità di rialzarsi dopo le giornate “no”, cosa non scontata se si pensa che parliamo di un gruppo assai giovane. Le prossime tre partite, ovviamente, faranno la differenza nelle nostre valutazioni, ma già adesso questo gruppo merita sonori applausi».