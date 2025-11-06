Biasin esalta Allegri: «Grande allenatore, c’è una caratteristica che lo testimonia più di altre. Ecco quale»

Biasin, noto giornalista, ha elogiato le grandi qualità di Massimiliano Allegri: mai una lamentela per gli infortuni. Le dichiarazioni

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale pubblicato su TMW, ha analizzato la recente vittoria del Milan contro la Roma, focalizzandosi in particolare sulla figura del tecnico Massimiliano Allegri.

Biasin ha voluto sottolineare una qualità che, a suo avviso, distingue i grandi allenatori: la capacità di affrontare le difficoltà senza lamentarsi. Riferendosi alle numerose assenze che hanno colpito la squadra rossonera, il giornalista ha posto una domanda retorica: «In tutto questo lo avete mai sentito frignare per questa o quella assenza? Mai».

La conclusione di Biasin è netta e riconosce il valore del tecnico: «Ecco, anche questa è una prerogativa dei grandi». Un complimento diretto ad Allegri per la sua aplomb e per la capacità di ottenere risultati nonostante le difficoltà di organico.