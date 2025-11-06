Connect with us

Biasin esalta Allegri: «Grande allenatore, c'è una caratteristica che lo testimonia più di altre. Ecco quale»

Marotta commenta il Rogito di San Siro: «Oggi è una giornata storica per Milano. Nuovo stadio pronto prima del 2032 per gli Europei»

Saelemaekers e il grande amore per il Milan: «Non posso nasconderlo». Il belga vuole restare a vita dopo il ritorno in rossonero

Infortunati Milan, Moretto fa chiarezza: ritorno previsto per quella partita. Spifferi importanti da Milanello

Gasperini torna su Milan Roma: «Gol di Pavlovic? C'è anche la bravura dell'avversario da considerare, avete visto cosa ha fatto?»

Biasin esalta Allegri: «Grande allenatore, c’è una caratteristica che lo testimonia più di altre. Ecco quale»

2 minuti ago

Biasin

Biasin, noto giornalista, ha elogiato le grandi qualità di Massimiliano Allegri: mai una lamentela per gli infortuni. Le dichiarazioni

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale pubblicato su TMW, ha analizzato la recente vittoria del Milan contro la Roma, focalizzandosi in particolare sulla figura del tecnico Massimiliano Allegri.

Biasin ha voluto sottolineare una qualità che, a suo avviso, distingue i grandi allenatori: la capacità di affrontare le difficoltà senza lamentarsi. Riferendosi alle numerose assenze che hanno colpito la squadra rossonera, il giornalista ha posto una domanda retorica: «In tutto questo lo avete mai sentito frignare per questa o quella assenza? Mai».

La conclusione di Biasin è netta e riconosce il valore del tecnico: «Ecco, anche questa è una prerogativa dei grandi». Un complimento diretto ad Allegri per la sua aplomb e per la capacità di ottenere risultati nonostante le difficoltà di organico.

