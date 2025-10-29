HANNO DETTO
Bianchin svela: «Leao ieri sera faceva fatica a scattare. Senza il portoghese la squadra di Allegri ha dimostrato che…»
Bianchin, noto giornalista, ha analizzato la situazione relativa alle condizione di Rafael Leao dopo la gara contro l’Atalanta
Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su Gazzetta.it in merito alla sostituzione di Rafael Leão all’intervallo di Atalanta-Milan: «Un problema all’anca», è la risposta di Allegri alla domanda più ovvia del martedì sera: «Perché ha tolto Leao all’intervallo?».
Bianchin conferma che il «problema fisico c’è, al Milan lo sanno: Rafa fatica a scattare». Il giornalista evidenzia la fermezza del tecnico Massimiliano Allegri, sottolineando come altri allenatori, per «puro status» del giocatore o per la sua «capacità di improvvisare senza copione», lo avrebbero lasciato in campo. Allegri, invece, ha scelto diversamente, perché l’Atalanta «va forte, non abbassa il ritmo, ti obbliga ad andare a duello per tutto il campo».
Due sono le considerazioni principali che emergono per Bianchin dopo il match:
- La Prestazione Collettiva: «La prima: il Milan ha fatto meglio senza Leao e senza Gimenez, con Nkunku e Loftus-Cheek davanti». L’attacco con Nkunku e l’inglese ha mostrato maggiore vivacità e concretezza, a testimonianza del fatto che la squadra possa trovare soluzioni anche senza i suoi uomini di punta.
- Il Rapporto Allegri-Leão: «La seconda: il rapporto tra Allegri e Leao resta particolare». È un legame fatto di «Grande stima, critiche, gol, sostituzioni precoci». Un rapporto intenso e, come conclude Bianchin, «tutto compresso in tre mesi, elogi e critiche intensi, banalità zero».
Questa gestione ferrea conferma la volontà di Allegri di non fare sconti a nessuno e di privilegiare il pragmatismo e la prestazione collettiva rispetto al singolo talento, in un momento cruciale per la stagione rossonera.