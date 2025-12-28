 Bertolini a DAZN: «Incontriamo una super squadra»
Bertolini a DAZN: «Incontriamo una super squadra, che lotta per lo Scudetto»

Bertolini, vice di mister Paolo Zanetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nei minuti che precedono il fischio d’inizio

Alberto Bertolini, vice allenatore di Paolo Zanetti, nel prepartita di Milan-Verona ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN:

ABBIAMO LAVORATO MOLTO«Abbiamo lavorato molto duramente, abbiamo avuto la possibilità di rafforzare alcuni principi tattici e di condizione. Abbiamo lavorato: poca sosta e molto lavoro».

LA LOTTA SALVEZZA«Quando ti trovi in un momento delicato devi toccare le corde giuste. Zanetti è stato molto bravo, ha trasmesso tutta la sua forza e la sua convinzione. Per raggiungere la salvezza la strada è ancora lunga: oggi incontriamo una super squadra che lotterà per lo scudetto e che ha perso una sola partita. Ma ci siamo preparati al meglio».

