Bertolini a DAZN: «Incontriamo una super squadra, che lotta per lo Scudetto»

Alberto Bertolini, vice allenatore di Paolo Zanetti, nel prepartita di Milan-Verona ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN:

ABBIAMO LAVORATO MOLTO – «Abbiamo lavorato molto duramente, abbiamo avuto la possibilità di rafforzare alcuni principi tattici e di condizione. Abbiamo lavorato: poca sosta e molto lavoro».

LA LOTTA SALVEZZA – «Quando ti trovi in un momento delicato devi toccare le corde giuste. Zanetti è stato molto bravo, ha trasmesso tutta la sua forza e la sua convinzione. Per raggiungere la salvezza la strada è ancora lunga: oggi incontriamo una super squadra che lotterà per lo scudetto e che ha perso una sola partita. Ma ci siamo preparati al meglio».