 Bertolini a DAZN: «Ci è sembrato un rigorino»
HANNO DETTO

Bertolini a DAZN: «Episodi così se ne vedono tanti. Ci è sembrato un rigorino»

Bertolini

Bertolini, vice di Paolo Zanetti, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan Hellas Verona

Alberto Bertolini, vice allenatore di Paolo Zanetti, al termine di Milan-Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA«Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, compatti nel primo tempo dove il Milan ha avuto poche occasioni, noi potevamo fare meglio in contropiede. Per fare punti a San Siro devi essere perfetto però».

SUL RIGORE «Pur rispettando le decisioni dell’arbitro, di episodi così ce ne sono parecchi, ci è sembrato un po’ un rigorino. Un episodio che ci ha sballottolato anche per i minuti seguenti. Ci è sembrato un rigorino, non un episodio nettissimo da rigore».

