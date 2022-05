Berti: «Inter migliore del Milan. Ma ora possiamo solo gufacchiare». Le parole dell’ex nerazzurro

Nicola Berti, ex Inter, ha parlato della corsa scudetto al Corriere della Sera. Le sue parole.

MEZZO SCUDETTO DEL MILAN – «Se così fosse, l’altra metà sarebbe su quello degli interisti. Diciamo che il Milan è favorito, ma domenica fa visita alla fatal Verona quindi…».

PERCHE’ L’INTER DEVE CREDERCI – «Ce lo consente l’aritmetica, semplice. Poi è vero che il Milan ha anche un pareggio a disposizione, ma fra due turni affronterà l’Atalanta. Ci sarà da combattere, per tutti, anche per l’Inter che dopo l’Empoli incontrerà il Cagliari in lotta per non retrocedere».

INTER MIGLIORE DEL MILAN – «Si è visto nel derby di ritorno di Coppa Italia, 3-0. E poi anche in quello perso a febbraio avevamo mostrato un gioco migliore. Certo, ora non dipende più da noi, che possiamo solo gufacchiare».

EUFORIA MILAN – «Eh, sembra che tutto stia andando in una certa direzione: la vittoria a tempo scaduto con la Lazio, l’entusiasmo per il prossimo cambio di proprietà. Loro sono favoritissimi, godiamocela e cerchiamo di tenere vivo il campionato».