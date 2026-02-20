Berlusconi Milan, 40 anni fa l’inizio di una nuova era che ha riscritto la storia del club rossonero. Dalla trattativa all’acquisto: la ricostruzione

Il 17 dicembre 1986 è una data che rimarrà nella storia del Milan e del calcio italiano. Fu in quel giorno che Silvio Berlusconi, dopo una lunga trattativa, prese ufficialmente il controllo del club rossonero, segnando l’inizio di una nuova era per il club e per il calcio in Italia. Un giorno che, secondo Tuttosport, molti milanisti ricordano come “San Silvio da Milano”, un nome che ha cambiato per sempre la storia del club.

La trattativa e il primo incontro con i tifosi

Sul quotidiano si ripercorre il periodo precedente all’acquisto fu segnato dalla guerra finanziaria tra il presidente Giussy Farina, ormai incapace di reggere i debiti, e i possibili acquirenti. Dopo le dimissioni di Farina come presidente del Milan il 13 dicembre, il terreno era pronto per l’ingresso di Berlusconi. Il 17 dicembre, Berlusconi annunciò l’intenzione di trattare il club, portando una boccata d’aria fresca per i tifosi rossoneri, stanchi della situazione difficile che stava vivendo la squadra.

Il primo incontro tra Berlusconi e i tifosi, all’Arena di Milano, è diventato leggendario: tre elicotteri atterrarono sul prato al suono della “Cavalcata delle Valchirie” di Wagner, portando i “cavalieri” in abiti eleganti tra cui Nils Liedholm, ancora allenatore, e Fabio Capello, che in seguito lo sostituirà. La pioggia battente e i 5000 tifosi accorsi a vedere l’arrivo dei nuovi proprietari hanno reso l’evento memorabile.

La conquista del Milan e l’inizio di un ciclo vincente

Il Milan fu ufficialmente acquisito da Berlusconi il 10 febbraio 1987 con l’acquisto di un pacchetto azionario di 510.000 azioni del valore di 6 miliardi di lire. Dieci giorni dopo, il 20 febbraio, Berlusconi diventò presidente e si presentò a Milanello con assegni per coprire gli stipendi arretrati e champagne per tutti. La stagione si concluse al 5° posto, ma l’arrivo di Ruud Gullit, Marco Van Basten, Carlo Ancelotti e Arrigo Sacchi nell’estate successiva cambiò il destino della squadra. Da quel momento in poi, il Milan intraprese un cammino che lo portò a dominare il calcio europeo e mondiale, vincendo titoli su titoli.

Il Milan di Berlusconi: da “Follia” a gloria

Berlusconi, che aveva dichiarato, “Non so se sia atto d’amore o follia”, divenne uno dei presidenti più vincenti nella storia del calcio. Sotto la sua presidenza, il Milan conquistò tutti i principali trofei internazionali, diventando un simbolo del calcio italiano nel mondo. La squadra rossonera visse un periodo di grande gloria, con il club che conquistò 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 8 Scudetti, e numerosi altri trofei nazionali e internazionali.

Il 17 dicembre 1986 è stato, senza dubbio, l’inizio di un’era indimenticabile, che ha segnato la storia del Milan e del calcio mondiale. La figura di Berlusconi, che ha guidato il club per 31 anni, 1 mese e 23 giorni, rimarrà per sempre legata ai successi e alla grandezza del Milan.

