Fondazione Milan e l’innovazione inclusiva: il museo diventa accessibile a tutti

Fondazione Milan celebra il suo ventitreesimo anniversario con il lancio del rivoluzionario “Tag System” a Casa Milan, un progetto all’avanguardia

In un panorama sportivo dove l’innovazione deve necessariamente sposarsi con la responsabilità sociale, il club meneghino compie un passo storico verso l’inclusività. In occasione del ventitreesimo anniversario della sua nascita, la Fondazione Milan ha presentato ufficialmente il progetto legato alla tecnologia Tag System. L’iniziativa, svelata presso la sede di via Aldo Rossi, ha visto la partecipazione d’eccezione di Alessandra Locatelli, il Ministro per le Disabilità impegnata costantemente nella promozione di politiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

Una tecnologia al servizio del tifo rossonero

Il sistema introdotto rende il Museo Mondo Milan la prima struttura museale del capoluogo lombardo, e la seconda in assoluto in Italia, ad adottare una soluzione così avanzata per l’accessibilità. Attraverso l’installazione di oltre 50 tag distribuiti negli spazi di Casa Milan, i visitatori potranno utilizzare un’app gratuita per ricevere indicazioni audio contestuali. Questo strumento multilingua permette alle persone ipovedenti o non vedenti di orientarsi con precisione tra i trofei e i cimeli, immergendosi totalmente nella gloriosa storia del “Diavolo”.

Il Presidente del club, Paolo Scaroni, dirigente di lungo corso con una solida esperienza ai vertici di grandi aziende internazionali, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento con parole cariche di orgoglio: «Celebriamo 23 anni di Fondazione Milan, un impegno strutturale verso inclusione e responsabilità sociale. Ringrazio il ministro Locatelli per la sua presenza e Sara Assicurazioni per il sostegno al nuovo progetto dedicato all’accessibilità».

Oltre due decenni di impegno sociale

I numeri presentati durante l’incontro descrivono una realtà solida e ramificata. Sin dalla sua nascita nel 2003, la onlus legata alla società di via Aldo Rossi ha saputo incidere profondamente nel tessuto sociale globale. Come riportato dall’agenzia ANSA, l’ente ha investito oltre 13 milioni di euro, finanziando complessivamente 288 progetti che hanno raggiunto più di 200 mila beneficiari in 24 Paesi diversi.

Secondo il pensiero espresso da Paolo Scaroni, il futuro del club deve necessariamente passare per questo binario: «Innovazione e responsabilità devono procedere insieme». Con questa nuova implementazione tecnologica, la sede rossonera non è più solo la casa dei campioni del passato come Franco Baresi, storico capitano e bandiera insuperabile della difesa milanista, ma diventa un luogo aperto e accogliente per ogni singolo appassionato, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche o sensoriali.

