Bergonzi: «Intervento di Barella in Inter Empoli? Per me era fallo netto»

L’ex arbitro Bergonzi ha analizzato l’intervento di Barella in Inter-Empoli: fallo netto del centrocampista nerazzurro. Le sue parole

Intervenuti a Tutti Convocati, su Radio 24, l’arbitro Bergonzi ha parlato così dell’episodio di Barella in Inter-Empoli:

«Fallo di Barella in Inter-Empoli? E’ vero che deve essere sempre l’arbitro di campo a giudicare sull’entità di un contatto, anche in base al metro utilizzato in quella partita, ma per me è un fallo nettissimo e il VAR doveva intervenire».