Bergomi: «Nell’arco del campionato il Milan è stato più forte». Le parole del telecronista

Beppe Bergomi ha commentato le partite di Milan e Inter ai microfoni di Sky Calcio Club. Ecco le parole del telecronista sportivo:

«L’Inter adesso sta bene, Lautaro, a parte quei 2-3 mesi, ha fatto molto bene. In quelle 7 partite, in cui i nerazzurri hanno fatto 7 punti, forse è mancato un po’ lui. Inzaghi ha un rammarico, ma non te lo dirà mai: giocare un recupero è diverso che giocare la domenica insieme alle altre. Per tanto tempo, pensi che possano essere tre punti in più. A Bologna non l’ha gestita bene e anche l’atteggiamento dei giocatori per tutta la gara non è stato positivo. Non erano propositivi. Quella partita è costata. Nell’arco del campionato il Milan è stato più forte».