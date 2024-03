Bergomi: «La vera forza del Milan è sempre stata la difesa. Sui tanti gol subiti...»

L’ex calciatore Bergomi ha analizzato Milan Slavia Praga: tutte le dichiarazioni nel pre-partita

Beppe Bergomi ha parlato nel pre-partita di Milan Slavia Praga a Sky, match valevole per l’ottavo di Europa League.

PAROLE – «La vera forza è sempre stata la fase difensiva. Quest’anno sono state fatte scelte a centrocampo diverse, con uomini magari più bravi in fase di impostazione. Il Milan può arrivare in fondo in Europa League? Lo stanno dicendo da quando sono stati eliminati dalla Champions: scendiamo in Europa League ma lo facciamo per vincere».