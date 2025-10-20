Bergomi lancia il Milan: «Importante passo avanti dei rossoneri, vittoria fondamentale per un motivo»

Bergomi, ex calciatore e noto opinionista, ha elogiato i rossoneri dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina: le dichiarazioni

Beppe Bergomi, opinionista di Sky Sport e bandiera dell’Inter, ha commentato la sofferta ma fondamentale vittoria in rimonta del Milan per 2-1 contro la Fiorentina, ottenuta nonostante le pesanti assenze e una panchina risicata. Bergomi ha sottolineato il peso specifico di un successo ottenuto in queste condizioni.

Il Mister ha esordito definendo il successo come una di quelle vittorie «pesanti» che sono cruciali per il morale della squadra: «Sono vittorie pesanti, mantiene l’energia positiva. Il Milan sta bene».

Bergomi analizza Milan Fiorentina

L’ex difensore ha evidenziato come un passo falso sarebbe stato difficile da accettare, nonostante le attenuanti dovute all’infermeria affollata: «Un passo falso oggi poteva, non dico ridimensionare perché le assenze sono pesanti e certe assenze sono più pesanti di altre». Il riferimento è alla mancanza di giocatori chiave come Pulisic e Rabiot, che hanno costretto Allegri a soluzioni forzate e a non avere molti cambi di livello a disposizione in panchina.

Proprio per questo motivo, Bergomi ritiene che la vittoria valga doppio: «Non aveva molti cambi. Questa vittoria per il Milan è un bel passo in avanti, gli mantiene il trend positivo».

Bergomi ha poi richiamato un precedente recente, evidenziando che il Milan è ormai una squadra che sa ottenere risultati importanti: «A Torino il Milan è un’altra partita che meritava di vincere», riferendosi al pareggio in trasferta contro la Juventus.

Infine, un focus sul match-winner Rafael Leão, autore della doppietta decisiva: «Oggi vince in rimonta con Leao, che le cose migliori le fa sempre partendo da quella parte». Bergomi ha ribadito l’importanza della posizione da esterno sinistro per il portoghese, che in quel ruolo riesce a esprimere al meglio il suo talento e la sua capacità di incidere. La sua doppietta ha non solo regalato la vetta, ma ha anche confermato le ambizioni di una squadra che, nonostante le difficoltà, è capace di lottare e vincere.