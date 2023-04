Bergomi: «Nessuna delle big italiane può fare turnover come il Milan». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Calcio delle scelte di Pioli nella sfida tra Bologna e Milan. Le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«Nessuna delle big in Italia ha quella forza di fare un turnover di dieci giocatori ed essere competitiva come il Milan. Pensiamo ai primi cambi: è entrato Messias, che non era negli undici che hanno affrontato il Napoli, un ulteriore giocatore. Il Milan ha una profondità di rosa molto lunga. Per me il turnover ha fatto bene perché la Champions ti toglie tante energie mentali, soprattutto contro un’altra squadra italiana».