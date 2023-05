Bergomi: «Leao è un giocatore decisivo e sposta gli equilibri». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Giuseppe Bergomi ha parlato ai microfoni a margine dell’evento ‘Il Foglio Sportivo 2023′ del ritorno di Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’esterno rossonero:

«Ci sono giocatori bravi e giocatori decisivi: Leao appartiene a questa seconda categoria. Averlo o non averlo sposta gli equilibri, come quando il Napoli non aveva Osimhen o come quando all’Inter mancava Lukaku. Io non so come sta, se potrà esserci, però indubbiamente è un elemento importante»