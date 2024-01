Bergomi si ricrede su De Ketelaere: «Gasperini gli sta tirando fuori il meglio». Le dichiarazioni sull’ex rossonero

L’ex calciatore Bergomi ha parlato a SkySport per analizzare le ultime prestazioni dell’ex rossonero De Ketelaere.

PAROLE – «Devo fare un mea culpa su di lui. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità tecniche ma sotto l’aspetto caratteriale pensavo che non potesse andare oltre. Bisogna invece fare i complimenti a Gasperini che gli sta tirando fuori il meglio. Gli ho visto fare delle rincorse, dei recuperi palla impressionanti. Doveva lavorare fisicamente, ma uno non cambia se non ha voglia di cambiare. Lui ha avuto voglia di farlo ed è andato a misurarsi con questo tipo di allenatore. Gli faccio i complimenti».