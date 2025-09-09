Bergomi: «Lotta Scudetto? Vedo avanti Juve e Napoli», poi il commento su Milan e Inter

Bergomi si è espresso sulla lotta Scudetto in Serie A, ecco dove l’ex Inter posiziona il Milan nella corsa al titolo

Le prime battute del campionato di Serie A hanno già acceso il dibattito sulla corsa scudetto, e tra le voci autorevoli che si sono espresse c’è quella di Giuseppe “Beppe” Bergomi. L’ex calciatore, storico difensore dell’Inter e oggi apprezzato commentatore sportivo, ha condiviso la sua analisi ai microfoni di Radio CRC, tracciando un quadro chiaro delle gerarchie secondo la sua visione. Per lo “zio”, come è affettuosamente soprannominato, le prime file della lotta per il titolo sono occupate da due squadre su tutte: la Juventus e il Napoli.

Secondo Bergomi, la Juventus, allenata dall’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, e il Napoli, sono le squadre che partono con un leggero vantaggio sulle altre. La loro solidità, unita a un organico di grande qualità, le rende le principali candidate a contendersi il titolo fino alla fine. Il loro percorso, fatto di stabilità e di acquisti mirati, sembra averle posizionate un gradino sopra le dirette concorrenti.

A seguire, in quella che l’ex difensore definisce “seconda fila”, ci sono altre tre pretendenti al titolo: la Roma, l’Inter e il Milan. Per i rossoneri, la squadra di Allegri ha un potenziale importante, ma secondo Bergomi, il divario con le prime due favorite è ancora evidente. Il Diavolo, con il suo mix di giovani talenti ed esperti, dovrà lavorare sodo per colmare il gap e inserirsi prepotentemente nella lotta per il vertice.

L’analisi di Bergomi, sebbene non possa essere considerata una verità assoluta, offre uno spunto di riflessione interessante per i tifosi di tutte le squadre. La lotta per lo scudetto è ancora lunga, e le gerarchie possono cambiare rapidamente, ma le parole del commentatore danno un’idea di quale sia la percezione generale del momento. Per il Milan, l’obiettivo sarà quello di smentire i pronostici e dimostrare in campo di avere le carte in regola per puntare al titolo.