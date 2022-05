Berardi Milan, prestazione top col Bologna: «Partita chic». Da parte dell’attaccante neroverde

Domenico Berardi è stato grandissimo protagonista nel 3-1 del Sassuolo sul campo del Bologna. Un assist, un gol un rovesciata e una prestazione maiuscola per l’esterno della Nazionale. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «L’assist da calcio d’angolo per lo 0-1, poi lo 0-2 in rovesciata spettacolare che merita applausi. Partita chic».

Il Milan intanto continua a pensarsi per rinforzare la zona offensiva della corsia di destra.