Bennacer, il Milan aspetta offerte: ci riprovano dall’Arabia Saudita

Bennacer non è nei piani di mister Massimiliano Allegri. Potrebbero arrivare buone offerte dall’Arabia Saudita

Nuove voci scuotono il calciomercato rossonero. Ismaël Bennacer, il centrocampista algerino che ha conquistato il cuore dei tifosi del Milan con la sua grinta e le sue qualità, sembra essere in uscita dal club. Una notizia che ha sorpreso molti, ma che trova conferma nelle recenti indiscrezioni di mercato. Secondo l’esperto Daniele Longo, ci sono “nuove sirene arabe” per il giocatore, il quale, a quanto pare, non rientra più nei piani del nuovo tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri.

Il percorso di Bennacer al Milan e le nuove sirene arabe

Ismaël Bennacer, classe 1997, è arrivato al Milan nel 2019 dall’Empoli. Nel corso della sua avventura in maglia rossonera, ha saputo imporsi come un elemento fondamentale del centrocampo, con il suo dinamismo, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni. Le sue prestazioni hanno contribuito in modo significativo alla vittoria dello scudetto nella stagione 2021-2022, un trionfo che lo ha reso uno dei beniamini della tifoseria.

Nonostante il forte legame con l’ambiente, la sua permanenza a Milano sembra essere a rischio. I club arabi, che negli ultimi anni hanno investito cifre folli per accaparrarsi i migliori calciatori del mondo, hanno messo gli occhi su Bennacer. Le offerte che stanno arrivando per il giocatore sono molto allettanti, sia per il Milan che per il giocatore stesso, che potrebbe essere tentato da un’esperienza economicamente molto remunerativa.

La visione di Allegri e le prospettive di mercato

La decisione di mettere Bennacer sul mercato sembra essere legata alle scelte tattiche di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico, noto per il suo pragmatismo e per la sua attenzione alla fase difensiva, potrebbe preferire a centrocampo giocatori con caratteristiche diverse. Con l’arrivo di nuovi profili, il centrocampo del Milan è destinato a cambiare volto, e l’algerino potrebbe non trovare più lo spazio che aveva in passato.

La possibile cessione di Bennacer permetterebbe al Milan di incassare una cifra importante, che potrebbe essere reinvestita sul mercato per rinforzare altri reparti. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante e di un difensore centrale, e l’eventuale incasso dalla vendita del centrocampista darebbe maggiore libertà di manovra alla dirigenza. La situazione è in continua evoluzione, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro del giocatore al Milan.