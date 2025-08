Bennacer, il Milan lo usa come pedina di scambio: svelata l’offerta

Bennacer può rientrare all’interno di una trattativa. Il centrocampista algerino è stato offerte insieme ad un conguaglio economico

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una strategia che potrebbe rivoluzionare l’attacco rossonero. Ismaël Bennacer, centrocampista algerino ormai in uscita dai piani del Diavolo, non è più solo oggetto di cessione a titolo definitivo, ma potrebbe diventare una preziosa pedina di scambio in trattative di alto livello. Secondo quanto riportato da Repubblica, i rossoneri avrebbero formulato un’offerta significativa alla Juventus: 10 milioni di euro più il cartellino di Bennacer per arrivare a Dusan Vlahovic.

Bennacer: Da Pilastro a Pedina di Mercato

Ismaël Bennacer, mediano di rottura e con ottime capacità di impostazione, è stato per diverse stagioni un elemento cruciale nel centrocampo del Milan. La sua grinta, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni ne hanno fatto un beniamino dei tifosi. Tuttavia, le gerarchie e le esigenze tattiche del Milan sono cambiate, e il giocatore è ora considerato sul mercato. La sua recente decisione di cambiare agente, affidandosi alla KDS, aveva già suggerito un imminente addio.

Ora, la prospettiva di utilizzare Bennacer come contropartita tecnica apre scenari inaspettati. Il suo valore di mercato, unito alla necessità del Milan di rinforzare l’attacco con un profilo di alto livello, lo rende ideale per operazioni complesse come quella che porterebbe a Vlahovic.

Vlahovic nel Mirino Rossonero: L’Assalto al Bomber Serbo

Il grande sogno del Milan per l’attacco, come più volte emerso nelle scorse settimane, rimane Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo della Juventus è un attaccante di razza, conosciuto per la sua potenza fisica, la capacità di finalizzazione e la sua presenza costante in area di rigore. L’idea di affiancarlo a Santiago Gimenez o averlo come alternativa di lusso stuzzica la dirigenza del Diavolo, che vede in lui il profilo ideale per fare il salto di qualità nel reparto avanzato.

L’offerta di 10 milioni di euro più il cartellino di Bennacer alla Juventus rappresenta un tentativo concreto da parte dei lombardi per convincere i bianconeri. La valutazione complessiva dell’operazione, se accettata, potrebbe soddisfare le richieste della Vecchia Signora, che dal canto suo potrebbe trovare in Bennacer un rinforzo di qualità ed esperienza per il proprio centrocampo, compensando così la partenza del bomber.

Questa mossa audace del Milan dimostra l’intenzione di chiudere il mercato con un colpo di altissimo profilo. Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire se la Juventus accetterà questa proposta e se la formazione meneghina riuscirà a portare a casa uno degli attaccanti più desiderati d’Europa.