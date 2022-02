ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Benitez torna su Istanbul: «Battere così il Milan… Meglio che vincere 5-0». Le dichiarazioni del tecnico

Rafa Benitez, fresco di esonero dall’Everton, è stato intervistato dal Corriere dello Sport.

NAPOLI – «Sono stato bene e lì ho ancora amici. A Napoli mi legano ricordi belli e mi fa piacere stia lottando per lo scudetto».

INTER – «Contro il Milan ha perso per un blackout di tre minuti nei quali ha subito due reti, ma aveva fatto di tutto per far suo il match. Squadra forte e equilibrata merito di Ausilio».

INZAGHI – «Mi piace molto come allenatore. Ha le idee chiare sempre alla ricerca del gol. Succedeva alla Lazio e ora all’Inter».

LEGAME LIVERPOOL – «Sono stati sei anni e abbiamo vinto 4 titoli giocando sei finali. Esperienza eccezionale e indimenticabile. E’ casa mia e ho ricordi bellissimi».

FINALE COL MILAN – «E’ stata la finale più emozionante e incredibile. Puoi vincere battendo gli avversari 5-0 ma non proverai mai le stesse sensazioni che abbiamo provato noi quella notte contro il Milan dove eravamo sotto 3-0. La carica dei tifosi ci ha spinto a dare di più».