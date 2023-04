Clamoroso Benfica: partite truccate. Indagini in corso, cosa succede al club portoghese. Tutti i dettagli sulla vicenda

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta l’indiscrezione riguardante lo scandalo delle partite truccate dal Benfica nelle stagioni scorse.

«La giustizia sportiva portoghese sta indagando su un possibile caso di corruzione che potrebbe aver favorito il Benfica del quale si stava occupando già la magistratura ordinaria. L’indagine avrebbe come principale sospetto l’imprenditore César Boaventura, il quale avrebbe cercato di convincere alcuni giocatori del Rio Ave e del Maritimo a favorire il Benfica negli scontri diretti durante il campionato 2015/16, promettendo 80 mila euro». Questa una parte di quanto scritto sul quotidiano, con i portoghesi appena eliminati in Champions dall’Inter, che ora affronterà il Milan in semifinale.