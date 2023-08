Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è Beltran. Per l’attaccante c’è concorrenza anche dalla Serie A

Come riportato da Gianluca di Marzio , la Fiorentina è a caccia di un giocatore per rinforzare l’attacco è tra i nomi in lista c’è proprio quello dell’argentino.