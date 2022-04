Belotti sedotto e abbandonato dal Milan: ci pensa la Fiorentina. I viola sul capitano granata in scadenza

La Fiorentina è a caccia del “vero” erede di Vlahovic. Piatek e Cabral, infatti, segnano poco e Italiano vorrebbe un attaccanti da 20 gol stagione per la prossima annata. E così, come riportato da Tuttosport, il club viola si sarebbe inserito nella corsa ad Andrea Belotti, in scadenza col Torino e seguito anche da Atalanta, Napoli e Roma e accostato in passato al Milan.

I granata vorrebbero trattenere il Gallo hanno già presentato all’attaccante un’offerta per il rinnovo da 3,6 milioni netti a stagione per quattro. Una cifra allettante, ma il bomber azzurro dovrebbe superare le remore verso il presidente Cairo. Belotti sembrerebbe ormai deciso a lasciare il club, ma di offerte allettanti al momento non ce ne sarebbero. Sullo sfondo, inoltre, anche l’ipotesi Toronto in Canada. La Fiorentina ci proverà, con Commisso che più volte ha fatto sapere di stimare il calciatore.