Bellinazzo su Investcorp: «Il fondo degli emirati e del Bahrain si sono alleati per investire nello sport»

Ecco le parole di Bellinazzo sulla questione cessione Milan e fondo Investcorp

Le parole di Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, sulla questione cessione Milan e fondo Investcorp. Ecco le sue parole:

«Non è direttamente Investcorp ad avere risorse importanti e superiori ad Elliott, ma il suo azionista di riferimento, cioè il fondo Mubadala, cioè il fondo sovrano degli Emirati Arabi. Analizzando la situazione, non deve sorprendere questo interesse per il Milan. Da anni i fondi sovrani stanno operando degli investimenti importanti sullo sport in generale e sul calcio in particolare, come testimoniano per esempio i casi PSG e Manchester City. A fine 2021 c’è stato un accordo passato un po’ sotto silenzio tra il fondo sovrano degli Emirati e quello del Bahrain. In pratica questi due fondi si sono alleati per investire nello sport. Mubadala non ha proposto un investimento diretto sul Milan perchè c’è un intreccio particolare, vale a dire che il Manchester City è di proprietà di un altro fondo di Abu Dhabi che fa parte della famiglia regnante degli Emirati. Il CEO di Mudabala è il presidente del City. Mubadala ha acquistato poco tempo fa anche una squadra di ciclismo».