Behrami contro il rossonero: «A volte è fastidioso, il Milan prenda posizione»

Behrami ha parlato a Dazn nel pre partita di Udinese Milan, valida per la giornata 21 della Serie A 2023-24

LE PAROLE – «Gli infortuni hanno fatto la differenza, senza il Milan avrebbe potuto essere più in alto in classifica, ma adesso magari riesce ad essere ancora in corsa per lo scudetto. Leao a volte è fastidioso, non può essere così discontinuo, il Milan deve prendere posizione»