Bazzani: «Vlahovic da big. Rifiutare il rinnovo significa una cosa»

Fabio Bazzani, ex attaccante ed ora allenatore, ha parlato di Dusan Vlahovic nell’intervista esclusiva a Juventusnews24

Commisso ha annunciato il rifiuto di Vlahovic a rinnovare con la Fiorentina. Cosa c’è, secondo lei, dietro questa decisione del giocatore?

«Se non ci fosse qualcuno dietro a garantire a Vlahovic di andare da un’altra parte a giocarsi le proprie chances, sarebbe un rifiuto abbastanza folle. Se le cifre sono quelle che si leggono è un contratto importante, in una piazza dove far bene. Per rifiutare una proposta del genere significa che non solo hai il pensiero di rivolgerti altrove, ma hai anche qualcosa non dico di fatto ma di concreto».

La Juve è tra le candidate principali all’acquisto dell’attaccante. È il profilo giusto per rinforzare il reparto avanzato di Allegri?

«Vlahovic sarebbe il profilo adatto per tante squadre. È un giocatore molto forte, giovane, che può crescere ancora ma ha già dimostrato nonostante l’età di avere un impatto e una personalità forte. Chiaro che per la Juve sarebbe un acquisto ideale, visto che garantirebbe anche un futuro. Già ha un’incidenza importante, ma è anche tanto giovane. Ha tutto davanti a sé».

