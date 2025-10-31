Connect with us

Bazzani consiglia il Milan: per lo scudetto serve questo innesto indispensabile a gennaio. Pensiero chiaro dell’ex attaccante

Milan news 24

Published

26 minuti ago

on

By

bazzani

Bazzani, ex calciatore e noto opinionista, è convinto che il Milan potrà lottare per lo scudetto solo con l’innesto di un attaccante di spessore

Fabio Bazzani, opinionista, ha analizzato a TMW Radio il momento difficile di Santiago Giménez al Milan, individuando la causa principale nella sfera psicologica.

Secondo Bazzani, Giménez «è decisamente in difficoltà, però mentale». L’attaccante «Non ha sicurezza, non sente fiducia in se stesso, è un po’ abulico quindi».

Il Milan deve sperare che si sblocchi rapidamente, poiché è «l’unica prima vera punta» in rosa, e la squadra «ha bisogno della prima punta» in certe partite. Bazzani è chiaro sugli obiettivi del club: «Il Milan se vuole lottare per obiettivi importanti non può pensare di lottare per obiettivi importanti senza una punta di spessore».

L’ex calciatore lancia un avvertimento: «Io credo che se da qui a gennaio non dovesse dare risposte, diventerebbe difficile tenerlo», perché «il tempo oggettivamente lo ha avuto».

