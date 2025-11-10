Bartesaghi in rampo di lancio: Allegri pronto a consegnarli la titolarità della fascia sinistra. Messaggio ad Estupinan? Le ultime

Bartesaghi in rampa di lancio: Massimiliano Allegri è pronto a consegnare la titolarità della fascia sinistra viste anche le difficoltà di Estupinan

In un Milan che corre veloce nelle prime posizioni della classifica, c’è un giocatore che sta facendo fatica ad affermarsi: Pervis Estupiñán. Dopo le buone prestazioni iniziali, l’esterno è stato frenato da un infortunio e, al rientro, non è più riuscito a garantire quel rendimento convincente.

Nel 2-2 del Tardini contro il Parma, per esempio, l’ecuadoregno ha commesso un paio d’errori decisivi sia sul primo che sul secondo gol dei gialloblù, scatenando le critiche dei tifosi. Allegri ora pensa seriamente a soluzioni alternative se l’ex Brighton non dovesse convincerlo nelle prossime partite.

Bartesaghi e il ribaltone gerarchico

La soluzione alternativa ha un nome e cognome: Davide Bartesaghi. Il giovane classe 2005, cresciuto nel vivaio rossonero, si candida con forza per un posto da titolare. Quando ha dovuto sostituire Estupiñán – fuori prima per squalifica, poi per infortunio – l’ha sempre fatto nel migliore dei modi.

Le prestazioni convincenti contro Juventus, Fiorentina, Pisa e Atalanta dimostrano che la sua candidatura non è affatto un’ipotesi remota. In estate, ci si chiedeva se Bartesaghi fosse sufficiente come alternativa a Estupiñán; oggi, le gerarchie si potrebbero ribaltare.

Testa a testa decisivo per il derby

Dopo la sosta Nazionali, la Serie A riaprirà il sipario con il derby tra Inter e Milan, in programma domenica 23 novembre alle 20:45.

Per quella gara cruciale, Allegri avrà a disposizione entrambi i giocatori. La scelta del tecnico su chi schiererà dal primo minuto fornirà l’indicazione più chiara su chi sarà il titolare della fascia sinistra nella seconda parte di stagione.

Il Milan ha investito quasi 20 milioni di euro in estate per Estupiñán. La società è convinta delle qualità del classe ’98, ma ora tocca al giocatore convincere anche Allegri per blindare il suo posto.