Baroni a Sky: «Rimane un po’ di rammarico, quando vai sul 2-0 contro i campioni d’Italia». Le parole del tecnico giallorosso

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del giallorosso:

«Rimane un po’ di rammarico, quando vai in vantaggio 2-0 contro I campioni d’Italia e hai occasioni per andare sul 3-0 hai la consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante. La squadra è viva, ha fatto calcio con delle idee. Abbiamo tirato in porta più di loro, crossato più di loro, avuto più angoli. Sono dati che danno la misura della prestazione della squadra. Devo fare i complimenti ai ragazzi e al pubblico, si è creata un’alchimia. La gente vede che questa squadra si spende. Ci hanno incitato anche nei momenti difficili del secondo tempo. Sono rientrato negli spogliatoi facendo i complimenti anche a chi non ha giocato. Voglio portare avanti tutti, abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno che si sentano tutti titolari. Dobbiamo credere nel lavoro e nella compattezza di questo gruppo giovane, non dobbiamo mai perdere l’entusiasmo».