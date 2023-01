Baroni a Dazn: «Il Milan è una squadra che gioca un calcio moderno e…». Le parole del tecnico del Lecce nel post partita

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Lecce nel post partita:

PRESTAZIONE – «Siamo stati aggressivi, abbiamo tirato di più in porta del Milan. Avevamo di fronte i campioni d’Italia, Pioli ha fatto un grande lavoro, il Milan è una squadra che gioca un calcio moderno. Se non la aggredisci vai in difficoltà. Faccio i complimenti al pubblico e anche ai giocatori»

TIFOSI – «Ci seguono tanto anche in trasferta, abbiamo un pubblico straordinario. Siamo una squadra giovane, abbiamo il nostro stile di gioco e le nostre idee. Ora però non dobbiamo abbassare la guardia»

PAREGGIO – «Non sono deluso. Forse con il 3-0 avremmo chiuso la partita, ma prendiamoci la prestazione. Dobbiamo continuare a lavorare così. Complimenti ai ragazzi e al pubblico che ci supporta sempre».

CAMBI – «Non voglio mai dare alla squadra l’input di difenderci. Se ci abbassiamo aiutiamo gli avversari. Non cambio mai sistema di gioco, anzi chiedo a chi entra di aggredire alti. Il Milan davanti ha grandi giocatori, magari potevamo gestire meglio alcuni palloni, ma ci sta. Sono contento della squadra e della prestazione».

STREFEZZA, GONZALEZ, HJULMAND – «Io faccio anche altri nomi, come Person che è entrato oggi ed un ragazzo molto interessante. Noi vogliamo far crescere tutti. Per Colombo era una partita pesante, io gli ho detto di divertirsi. Ha fatto una buona gara. Dobbiamo continuare a lavorare, senza abbassare mai la guardia. Non mi piace mai parlare dei singoli, ma Gonzalez ha avuto un grande impatto. Gioca con serenità, quando avrà aumentato la sua forza fisica avrà un futuro importante. Non deve mollare mai, ma per questo ci sono io».