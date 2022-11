Barone a DAZN: «Gazidis un amico, voglio ringraziarlo». Le parole del dirigente della Fiorentina

Joe Barone ha parlato a DAZN prima di Milan-Fiorentina.

GAZIDIS –Voglio ringraziare Gazidis, dal nostro arrivo è stato sempre un grande amico dai tempi della MLS. Vorrei dare un grande saluto a Dragowski, lo vogliamo bene e un grande saluto da tutta la Fiorentina. Stasera è una grande vetrina per noi, se vogliamo essere una squadra che lotta per l’Europa questo è uno dei passi che la Fiorentina deve fare. Ci aspettiamo una bellissima partita e speriamo bene per noi.

NICO GONZALEZ – Nessuna riflessione a gennaio, è un periodo molto delicato. Ci sono quelli che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale, parliamo della partita che è più importante.