Bargiggia duro: «Il Milan di questa sera non può vincere lo scudetto»

Paolo Bargiggia ha commentato il pareggio del Milan contro l’Udinese contestando molto i rossoneri e l’operato dell’arbitro

Intervenuto sul suo profilo Twitter, Paolo Bargiggia ha commentato duramente il pareggio del Milan contro l’Udinese, maturato solo all’ultimissimo respiro. Queste le sue parole:

«Una squadra che gioca come il Milan stasera contro l’Udinese non può nemmeno lontanamente pensare di vincere lo scudetto. Purtroppo, per i friulani l’arbitro ha aiutato sfacciatamente la formazione di Pioli: Rebic su Becao da espulsione, over time senza senso al 95esimo».