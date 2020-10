Franco Baresi nominato nuovo vicepresidente onorario del Milan, ha voluto ringraziare la società per l’incarico assegnatogli

Franco Baresi nominato nuovo vicepresidente onorario del Milan, ha voluto ringraziare la società per l’incarico assegnatogli:

«Ringrazio la Società, il Presidente Scaroni e l’Amministratore Delegato Gazidis per questo nuovo incarico. Diventare il Vice Presidente Onorario del Club con cui ho trascorso tutta la mia carriera da calciatore e con cui ho anche intrapreso un percorso manageriale è un grande onore, che mi riempie di orgoglio. Sono felice di questo riconoscimento e, soprattutto, che la Società abbia pensato proprio a me per aggiungere un altro pezzo di futuro ad un glorioso blasone, per continuare a rimanere sempre il grande Milan».