Barella Tonali: oggi sfida scudetto, domani possibili bandiere

Barella Tonali due giocatori che hanno cavalcato i propri sogni: indossare le maglie di Inter e Milan. Oggi si sfidano per lo scudetto e…

Nella graduatoria dei contrasti vinti in queste prime quattro giornate troviamo Nicolò Barella al terzo posto (9), seguito da Sandro Tonali con (7). I due giovani hanno cominciato la stagione alla grandissima e raccontano bene la fame delle milanesi.

Barella è cresciuto interista, Tonali milanista. Due ex bambini che stanno vivendo il sogno. Forse l’immagine più significativa di un possibile duello scudetto all’ombra del Duomo. Due ragazzi che un domani potrebbero ritrovarsi bandiere, con la fascia al braccio, come Mazzola e Rivera e magari azzurri insieme in un Mondiale. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.