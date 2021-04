Barcellona, accordo per Depay? Le notizie dalla Spagna

Il Barcellona, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, sarebbe ad un passo dal chiudere l’accordo con Depay

Sarebbe praticamente cosa fatta il trasferimento in estate di Memphis Depay al Barcellona. Il connazionale Koeman spinge per l’arrivo dell’attaccante, con il Barça che avrebbe già trovato l’intesa con il giocatore che non rinnoverà con il Lione.

Secondo il quotidiano Sport, non ci sarebbero più dubbi per l’arrivo a fine stagione di Depay in Catalogna, con Braithwaite in partenza e che libererebbe il posto al nazionale orange. Il calciatore interessa anche al Milan che lo aveva sondato nelle scorse sessioni di mercato.