Barak: «Il Milan viene qui per vincere lo scudetto, ma noi…». Le dichiarazioni del centrocampista del Verona

Antonin Barak a DAZN prima di Verona-Milan.

Le sue parole: «Penso che sarà una partita molto intensa perché il Milan viene qua per vincere lo scudetto, avrà tanti tifosi qua. Come ci ha caricato Tudor? Non serve caricarci».