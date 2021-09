Balzaretti: «Milan Atletico Madrid? Adesso vi spiego il mio pensiero»

Federico Balzaretti dice la sua riguardante il match di San Siro tra Milan e Atletico Madrid, ecco le sue parole

Federico Balzaretti dice la sua riguardante il match di San Siro tra Milan e Atletico Madrid, ecco le sue parole:

«Primi trenta minuti paurosi in cui il Milan ha fatto tanto gioco, dopo l’espulsione di Kessie ovviamente è stata un’altra partita. Secondo me a livello di quanto espresso ha dimostrato di poterci stare tra le grandi, così come a casa del Liverpool, squadra tra le favorite per vincere questa Champions League».