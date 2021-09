Federico Balzaretti ha parlato della vittoria del Milan in trasferta contro lo Spezia. Ecco l’analisi dell’ex terzino sul match dei rossoneri

«Il Milan è una squadra che è già da qualche stagione lotta per i primi posti in classifica, sono cresciuti molto negli anni e si vede anche da questa vittoria. Vincere una partita come questa ti dà forza consapevolezza, termine che usiamo spesso, ma vincere queste partite sporche è quello che fa la differenza».